Власти Швейцарии разрабатывают правила работы журналистов на саммите Путина и Байдена

ЖЕНЕВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Швейцарские власти разрабатывают правила, которые позволят журналистам из России и США въехать на территорию Швейцарии в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, чтобы освещать намеченный на 16 июня в Женеве саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Эта информация будет опубликована на сайте внешнеполитического ведомства, сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель постоянного представительства Швейцарии при Отделении ООН в Женеве Паола Серезетти.

"Что касается журналистов, то мы готовим сейчас информацию, которая будет размещена на нашем сайте, - сказала она. - Мы выстраиваем систему, которая будет, с одной стороны, защищать от коронавируса, а с другой - даст возможность журналистам работать. Нам ясно, что журналисты должны быть здесь".

Отвечая на вопрос о том, готова ли Женева принять 3 тыс. журналистов, как это было, по данным швейцарских СМИ, во время встречи в 1985 году в этом швейцарском городе советского лидера Михаила Горбачевым и американского президента Рональда Рейгана, Серезетти сказала, что власти Швейцарии готовы рассмотреть "все возможности". Вместе с тем она отметила, что не ожидает столь большого числа представителей прессы, хотя их, "конечно, будет много".

На вопрос о том, будут ли адаптированы правила въезда в Швейцарию для дипломатов в связи с саммитом, официальный представитель пояснила, что речь не идет о "специальной" адаптации, поскольку швейцарские законы дают возможность дипломатам въезжать в страну. "Эти вопросы мы сейчас обсуждаем с делегациями [России и США]", - констатировала официальный представитель.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первая зарубежная поездка Путина с прошлого января, когда он посетил Израиль и Палестину, и первый российско-американский саммит со встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. В Кремле заявили, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".