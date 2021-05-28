Премьеры стран СНГ утвердили план по борьбе с инфекциями и другие документы

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Премьеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) подписали план совместных действий по борьбе с распространением инфекционных болезней. Документ утвержден по итогам заседания Совета глав правительств СНГ, которое прошло в Минске в пятницу.

План ориентирован на то, чтобы не допустить распространения эпидемий в государствах содружества. Еще одна его цель - нарастить потенциал стран содружества в области профилактики и борьбы с инфекциями.

Руководители делегаций также утвердили несколько международных договоров, в том числе соглашение "о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний".

Среди других подписанных документов - соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий и в сфере занятости населения, а также протокол к соглашению 1992 года о взаимодействии в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, на период до 2030 года утверждена концепция сотрудничества органов власти, управляющих государственными материальными резервами, и план основных мероприятий по ее реализации. Как отмечали ранее в аппарате правительства России, "документы нацелены на укрепление национальной безопасности в условиях глобальных вызовов природно-климатического и социально-экономического характера".

На период до 2025 года утвержден комплекс совместных мер стран СНГ по профилактике ящура и борьбе с ним. Также подписано решение о придании Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ статуса базовой организации государств - участников содружества.