В Белоруссии заявили о поддержке со стороны партнеров по СНГ в связи с давлением Запада

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Белоруссия на заседании Совета глав правительств стран СНГ получила поддержку партнеров по Содружеству в связи с усилением санкционного давления со стороны Запада. Об этом заявил в пятницу журналистам премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, подводя итоги состоявшегося заседания Совета глав правительств государств СНГ.

"Мы активно обмениваемся информацией по этому поводу, мы получаем поддержку коллег по СНГ. Завтра такую же поддержку получит любая другая страна. Поэтому очень важно, что мы смогли донести - в данном случае Республика Беларусь - до своих коллег текущую актуальную ситуацию, которая связана с таким беспардонным воздействием на нашу страну", - отметил белорусский премьер.

Он сообщил, что "тема давления - экономического, политического - сегодня звучала неоднократно". "К сожалению, все чаще наши страны сталкиваются с этим фактом. Система международных сдержек и противовесов разбалансирована, международные институты, которые призваны изначально являться стабилизатором, выполняют эту функцию, к сожалению, неэффективно", - констатировал Головченко. "Поэтому то одна, то другая страна становится мишенью для такого давления", - добавил он. В этой связи, продолжил премьер, "с учетом нашего стремления к взаимодействию, с учетом тех стратегических документов, которые заключены между нами о взаимной поддержке и сотрудничестве, конечно, мы рассчитываем, что страны будут объединять усилия в противостоянии внешнему давлению, а также экономическому воздействию".

Как отметил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, "Запад, вводя санкции, оказывает экономическое и политическое давление на страны СНГ". "Это побуждает увеличивать наше сотрудничество. Только во взаимодействии друг с другом мы сможем решить те экономические проблемы, которые возникают у нас в результате санкций", - сказал Лебедев. "Сегодня, должен с удовлетворением констатировать, как раз об этом все главы делегаций говорили. Мы решим эти проблемы, только активизировав взаимодействие", - заявил глава Исполнительного комитета СНГ.