Германия выделит еще €15 млн на гуманитарную помощь жителям Газы

"Министерство иностранных дел предоставит еще €15 млн для гуманитарной помощи на палестинских территориях. Большая часть предназначается населению Газы. Таким образом наша поддержка в этом году превысит €50 млн", - говорится в сообщении.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами.

Конфликт последовал за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах. За это время в прибрежном анклаве были полностью разрушены около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - 16 800. В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. На восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребуется не менее $350 млн. Жертвами противостояния стали почти 250 жителей сектора, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.