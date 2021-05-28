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Палестино-израильский конфликт

Пятничная молитва в мечети Аль-Акса в Иерусалиме прошла под наблюдением полиции

Беспорядков и столкновений нет
© Андрей Широков/ТАСС

ИЕРУСАЛИМ, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Обстановка в Старом городе Иерусалима после пятничной молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе спокойная, в районе Дамасских ворот наблюдается существенное присутствие израильской полиции, но беспорядков и столкновений нет, передает корреспондент ТАСС.

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"Сегодня обошлось без инцидентов. Все прошло спокойно и тихо", - сказал корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. Он добавил, что мусульман, шедших на главную молитву недели, "допускали в мечеть Аль-Акса без ограничений". "Безопасность в [районе Старого города Иерусалима] обеспечивала своими силами полиция иерусалимского округа", - отметил он.

Ровно неделю назад в 02:00 мск 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ударами. Конфликт последовал за беспорядками на Храмовой горе, начавшимися из-за решения израильского суда о выселении арабов из домов в квартале Шейх-Джаррах Восточного Иерусалима.

Радикалы из Газы за 11 дней выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские ВВС подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. С израильской стороны погибли 13 человек, в секторе Газа - свыше 270.

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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