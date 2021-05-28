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Молдавская прокуратура сняла обвинения с банкира Вячеслава Платона

В ведомстве отметили, что расследование по этому делу возобновят, чтобы найти настоящих виновных

КИШИНЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии отозвала обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах, выдвинутые против банкира Вячеслава Платона. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры.

"Проанализировав доказательства, полученные в ходе расследования, прокуроры пришли к выводу, что Вячеслав Платон не совершал преступление, в котором его обвиняли. Прокуратура приняла решение снять с него обвинения", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что расследование по этому делу возобновят, чтобы найти настоящих виновных.

В апреле 2017 года Платона приговорили по этому делу к 18 годам лишения свободы. Он был освобожден в июне 2020 года после того, как генеральный прокурор республики Александр Стояногло заявил, что дело банкира было сфальсифицировано. Он также выдвинул обвинения против молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, назвав его главной фигурой в деле о хищении €1 млрд из ряда банков страны.

Платона в 2017 году задержали в Киеве спустя несколько часов после объявления в международный розыск и доставили в Кишинев на частном самолете. Банкир утверждает, что лайнер за ним отправил бывший деловой партнер Плахотнюк.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению в отмывании денег и международной торговле наркотиками. По данным МВД РФ, преступное сообщество, среди организаторов которого были Плахотнюк и Платон, у которых есть гражданство России, в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей.

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