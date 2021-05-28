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СМИ: в Египте во время дайвинга умер экс-глава Службы внешней разведки Украины Гвоздь

Тело 62-летнего Виктора Гвоздя нашли 28 мая на берегу моря на курорте Дахаб. Спасатели провели реанимационные мероприятия и оперативно доставили пострадавшего в местную больницу, но медикам не удалось его спасти, пишет "Обозреватель"

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Экс-глава Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь умер в Египте на отдыхе во время дайвинга. Об этом в пятницу сообщило издание "Обозреватель".

По его данным, тело 62-летнего Гвоздя обнаружили в пятницу на берегу моря на курорте Дахаб. Спасатели провели реанимационные мероприятия и оперативно доставили пострадавшего в местную больницу, но медикам не удалось его спасти.

Гвоздь был назначен главой Службы внешней разведки Украины после государственного переворота в феврале 2014 года. Уволен указом президента 29 апреля 2016 года.

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