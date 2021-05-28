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США представили Турции альтернативу по теме С-400

Заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что приобретение российских зенитных ракетных систем создает проблему в альянсе НАТО
ЗРС С-400 "Триумф" Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
ЗРС С-400 "Триумф"
© Сергей Мальгавко/ТАСС

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты представили Турции альтернативу по теме приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила в пятницу заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в интервью телеканалу CNN TURK.

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"Приобретение С-400 создает проблему в альянсе НАТО. Мы представили альтернативу, они [Турция] точно знают, что делать. Я надеюсь, что мы сможем найти общий путь", - подчеркнула Шерман, не уточнив, о какой альтернативе идет речь.

Шерман также прокомментировала предстоящие переговоры президентов США и Турции Джо Байдена и Тайипа Эрдогана, которые могут состоятся 14 июня. "Президент [Байден] выразит озабоченность по поводу прав человека и демократии, особенно по поводу того, какого пути придерживается Турция", - добавила она.

Заместитель госсекретаря США провела накануне в Анкаре переговоры с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом. Это был первый визит представителя администрации Байдена в Турцию на высоком уровне.

Россия и Турция заключили контракт на поставку Москвой Анкаре ЗРС С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у США и альянса в целом. Соединенные Штаты не прекращают попытки добиться от Турции отказа от российских ЗРС. В связи с тем, что Турция не поддается давлению и не избавляется от С-400, Вашингтон ранее исключил Анкару из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Кроме того, США долгое время грозили Турции за покупку С-400 введением ряда односторонних санкций, но не спешили делать эти шаги, поскольку опасались дальнейшего обострения отношений с ключевым союзником по НАТО, а Анкара предупреждала, что не оставит применение подобных рестрикций без ответа. В декабре 2020 года Вашингтон ввел такие санкции.

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