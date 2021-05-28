AFP: Брюссель принимает меры против TikTok

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) начала принимать меры против социальной сети TikTok, обвиняемой в использовании скрытой рекламы, направленной на детей. Комиссия требует обеспечить соблюдение социальной сетью правил Европейского союза по защите прав потребителей. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на заявление ЕК.

Комиссия совместно с правоохранительными органами государств, входящих в сеть сотрудничества по защите прав потребителей, "начала официальный диалог с TikTok с целью пересмотра ее коммерческой политики и практики". "Исполнительная власть ЕС дала платформе на ответ один месяц", - говорится в сообщении.

TikTok - приложение для создания коротких видео. Представительства TikTok находятся по всему миру, в том числе в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле, Токио и Москве.