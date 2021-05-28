Алиев заявил, что Азербайджан будет закрепляться на своей государственной границе

БАКУ, 28 мая. /ТАСС/. Азербайджан будет закрепляться на своей государственной границе. Об этом заявил в пятницу президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с общественностью прилегающего к Нагорному Карабаху Агдамского района.

"После этого мы будем укреплять свои границы, будем закрепляться на государственной границе. Никто не может оказывать на нас давление, никто не может повлиять на нас", - сказал Алиев, касаясь ситуации, сложившейся на границе с Арменией.

По словам президента, армянская сторона "не отказывается от провокационных действий". "Провокация, совершенная армянской армией в последние дни на границе Азербайджана и Армении, естественно, не могла остаться без ответа и не осталась", - приводит слова главы государства информационное агентство АзерТАдж.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах с территории Армении позиций ВС страны в Нахичевани, в результате чего был ранен азербайджанский военнослужащий.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что рано утром азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. Как заявили в армянском ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы, ведутся переговоры по урегулированию ситуации. И. о. премьер-министра Никол Пашинян на заседании Совета безопасности Армении назвал произошедшие события посягательством на территорию республики. Позже в Ереване заявили, что обратились в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Обе стороны периодически сообщают об инцидентах.