Двух литовских дипломатов объявили персонами нон грата в Белоруссии

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Решение Вильнюса о высылке двух белорусских дипломатов является ничем не мотивированной инициативой, по принципу взаимности белорусская сторона приняла решение объявить персонами нон грата двух сотрудников литовской дипмиссии, которые должны покинуть страну в течение семи дней. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолия Глаза, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

"Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней", - говорится в заявлении в ответ на запрос агентства БелТА.

Ранее в пятницу МИД Литвы сообщил об объявлении персонами нон грата двух сотрудников посольства Белоруссии "за не совместимую с дипломатическим статусом деятельность". "Можно сколь угодно потом информационно это переворачивать, но в фактической истории этот шаг зафиксируется как ничем не мотивированная инициатива литовской стороны", - отметил пресс-секретарь МИД Белоруссии.