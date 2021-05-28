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Встреча Путина и Лукашенко
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Лукашенко заявил, что привез Путину документы о происходящем в Белоруссии

Президент республики также рассказал, что его противники пытаются раскачать ситуацию в стране до уровня августа 2020 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Максим Гучек/БелТА/ТАСС

СОЧИ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что захватил на встречу с президентом РФ Владимиром Путин документы, чтобы показать, что на самом деле происходит на данный момент в Белоруссии.

"Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит, чтобы вы понимали, что это за люди", - сказал он перед началом переговоров на высшем уровне в Сочи.

Попытка раскачать ситуацию

Лукашенко также рассказал, что его противники пытаются раскачать ситуацию в стране до уровня августа 2020 года.

"Идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года", - отметил Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияВстреча Путина и Лукашенко
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