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В Британии сочли неразумными действия Джонсона при ремонте премьерской резиденции

Независимый советник по вопросам этики Кристофер Гайдт установил, что часть ремонта оплатил донор правящей Консервативной партии Дэвид Браунлоу, но премьеру Великобритании сперва не было известно об этом

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поступил неразумно, не взяв полностью под личный контроль вопрос финансирования ремонта резиденции главы правительства на Даунинг-стрит, 10. Соответствующие выводы содержатся в обнародованном в пятницу докладе независимого советника по вопросам этики Кристофера Гайдта.

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"Премьер-министр, на мой взгляд, неразумно позволил осуществить ремонт резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит без более тщательного изучения вопроса с его финансированием", - отмечается в отчете. Гайдт установил, что часть ремонта была оплачена донором правящей Консервативной партии бизнесменом Дэвидом Браунлоу, однако Джонсону сперва не было известно об этом. В то же время советник, ранее бывший личным секретарем королевы Великобритании Елизаветы II, заключил, что в данном случае нельзя говорить о конфликте интересов.

"Я общался с премьер-министром, который подтвердил, что он ничего не знал об оплате, [проведенной лордом Браунлоу], до публикаций в прессе в феврале. В тот момент премьер-министр сразу же обратился за консультацией относительно [конфликта] интересов и, как следствие, самостоятельно расплатился по счету 8 марта", - сказано в 10-страничном докладе Гайдта.

По разным данным, на ремонт и приобретение новой обстановки для премьерской квартиры ушло от £60 тыс. до £200 тыс. ($83-280 тыс.). На содержание и ремонт резиденции из бюджета выделяется £30 тыс. в год, однако смета была существенно превышена - как утверждается, в соответствии с пожеланиями самого Джонсона, переехавшего на Даунинг-стрит в июле 2019 года вместе с молодой невестой Кэрри Симмондс.

В правительстве неоднократно заверяли, что Джонсон покрыл разницу из личных средств и не получал денег со стороны, что было бы необходимо задекларировать в соответствии с кодексом поведения министров. Несмотря на то, что Гайдт не нашел нарушений этического кодекса в действиях Джонсона, обстоятельства ремонта его резиденции по-прежнему будут изучаться избирательной комиссией Соединенного Королевства.

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ВеликобританияДжонсон, Борис
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