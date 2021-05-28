В Британии сочли неразумными действия Джонсона при ремонте премьерской резиденции

"Премьер-министр, на мой взгляд, неразумно позволил осуществить ремонт резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит без более тщательного изучения вопроса с его финансированием", - отмечается в отчете. Гайдт установил, что часть ремонта была оплачена донором правящей Консервативной партии бизнесменом Дэвидом Браунлоу, однако Джонсону сперва не было известно об этом. В то же время советник, ранее бывший личным секретарем королевы Великобритании Елизаветы II, заключил, что в данном случае нельзя говорить о конфликте интересов.

"Я общался с премьер-министром, который подтвердил, что он ничего не знал об оплате, [проведенной лордом Браунлоу], до публикаций в прессе в феврале. В тот момент премьер-министр сразу же обратился за консультацией относительно [конфликта] интересов и, как следствие, самостоятельно расплатился по счету 8 марта", - сказано в 10-страничном докладе Гайдта.

По разным данным, на ремонт и приобретение новой обстановки для премьерской квартиры ушло от £60 тыс. до £200 тыс. ($83-280 тыс.). На содержание и ремонт резиденции из бюджета выделяется £30 тыс. в год, однако смета была существенно превышена - как утверждается, в соответствии с пожеланиями самого Джонсона, переехавшего на Даунинг-стрит в июле 2019 года вместе с молодой невестой Кэрри Симмондс.

В правительстве неоднократно заверяли, что Джонсон покрыл разницу из личных средств и не получал денег со стороны, что было бы необходимо задекларировать в соответствии с кодексом поведения министров. Несмотря на то, что Гайдт не нашел нарушений этического кодекса в действиях Джонсона, обстоятельства ремонта его резиденции по-прежнему будут изучаться избирательной комиссией Соединенного Королевства.