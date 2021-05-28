Джонсон и Орбан обсудили на встрече в Лондоне Россию, Белоруссию и Китай

ЛОНДОН, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его венгерский коллега Виктор Орбан провели встречу в Лондоне, на которой обсудили ряд международных тем, включая отношения с Россией, Белоруссией и Китаем. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении канцелярии главы британского правительства.

"Лидеры обсудили важность двусторонней совместной работы по повышению безопасности и благополучия обеих стран и по ответу на глобальные вызовы вроде изменения климата. Венгрия станет председателем Вишеградской группы центральноевропейских стран в июле, и премьер-министр Великобритании выразил стремление работать более тесно с этой группой в будущем", - отмечается в сообщении канцелярии.

В нем подчеркивается, что во время встречи Джонсон и Орбан "также обсудили ряд внешнеполитических вопросов, включая Россию, Белоруссию и Китай". "Премьер-министр Великобритании призвал Венгрию использовать свое влияние в деле продвижения демократии и стабильности", - сказано в заявлении.

В сообщении также указывается, что Джонсон в ходе беседы с Орбаном выразил обеспокоенность ситуацией с "правами человека в Венгрии, в том числе в вопросе гендерного равенства, прав ЛГБТ и свободы СМИ".