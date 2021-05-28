МИД Украины передал СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения санкций

КИЕВ, 28 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины надеется, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны вскоре рассмотрит вопрос о введении персональных санкций в отношении ряда граждан Белоруссии. Соответствующий список, подготовленный ведомством, передан в СНБО, заявил в эфире телеканала "Украина-24" в пятницу замглавы МИД Евгений Енин.

"С самого начала протестов в Белоруссии правительство Украины солидаризовалось с позицией своих международных партнеров и в первую очередь с ЕС. И МИД Украины подготовил соответствующий санкционный пакет, который передан на рассмотрение СНБО. Мы надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен и следствием соответствующих решений станет именно указ президента", - сказал он.

По словам Енина, речь идет, прежде всего, о тех представителях "белорусского режима, которые принимали участие в фальсификации выборов или были привлечены к репрессиям в отношении мирных граждан".

Замглавы МИД также прокомментировал решение Киева запретить воздушное сообщение с Белоруссией и ввести мораторий на транзитные полеты через Украину белорусских воздушных судов. По его словам, этим Киев показал, что "считает абсолютно ненормальной практику, которая была применена белорусской властью со ссылкой якобы на какое-то сообщение о минировании самолета". В связи с этим Енин также отметил, что Украина не осуществляет блокады Белоруссии. "Никакой блокады не существует. Наземные пункты пропуска функционируют в нормальном режиме, за исключением тех режимов, которые были введены правительством Белоруссии против своих граждан, а также граждан, которые постоянно проживают на территории Белоруссии", - сказал Енин.

С 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Белоруссией в связи с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, и задержанием пассажира этого самолета - одного из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича. С 29 мая Киев запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.