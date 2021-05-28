Республиканцы требуют провести в Конгрессе расследование о происхождении COVID-19

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Более 200 конгрессменов-республиканцев потребовали от спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) провести в Конгрессе США расследование обстоятельств распространения нового коронавируса. Соответствующее письмо опубликовал в Twitter в пятницу заместитель лидера республиканского меньшинства в нижней палате законодательного органа Стивен Скалис (от штата Луизиана).

"Мы просим вас поручить председателям соответствующих комитетов [Палаты представителей] из Демократической партии немедленно присоединиться к призывам республиканцев привлечь Коммунистическую партию Китая (КПК) к ответственности за ее роль в возникновении пандемии COVID-19", - утверждается в документе. "Существует все больше доказательств того, что пандемия началась в китайской лаборатории, а КПК скрыла это", - полагают подписавшие письмо 209 республиканцев.

В распространенном в среду письменном заявлении президента США Джо Байдена говорилось, что разведсообщество страны не располагает достаточной информацией, чтобы с уверенностью сказать, с чего началось распространение нового коронавируса: с контакта человека с инфицированным животным или инцидента в лаборатории. В связи с этим Байден поручил спецслужбам США "вновь удвоить усилия" с целью изучения всех имеющихся данных и подготовки для него через 90 дней нового отчета. Глава вашингтонской администрации надеется, что это позволит "приблизиться к более четкому выводу".

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг заявил, что подобное поручение американского президента указывает на то, что "США не заботятся о фактах и истине, не заинтересованы в проведении серьезного, основанного на науке исследования источников происхождения коронавируса" и "используют эпидемию как инструмент для марания грязью, политических манипуляций и перекладывания вины". В пятницу дипломат заявил, что власти Китая считают целесообразным на фоне пандемии и в связи с изучением проблемы возникновения коронавируса направить в США команду специалистов Всемирной организации здравоохранения для расследования истоков неизвестного вируса, появившегося в Соединенных Штатах еще в 2019 году.