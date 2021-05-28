США хотят увеличить помощь странам Европы и Центральной Азии до $788,9 млн

ВАШИНГТОН, 28 мая. /ТАСС/. Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом намерена увеличить в 2022 финансовом году (начинается в стране 1 октября) предоставление иностранной помощи по лини Госдепартамента странам Европы, Евразии и Центральной Азии на $18,6 млн - с $770,3 млн в нынешнем году до $788,9 млн. Об этом говорится в опубликованных в пятницу бюджетных предложениях внешнеполитического ведомства.

Так, американские власти намерены предоставить странам Европы и Евразии $665,8 млн, что "позволит повысить устойчивость государств к злонамеренному иностранному влиянию, продвигать евроатлантическую интеграцию, одновременно решая растущие проблемы со стороны России и Китайской Народной Республики". "Программы будут направлены на поддержку свободных и честных СМИ, гражданского общества, энергетики и инфраструктуры, кибербезопасности и экономического развития", - утверждается в документе.

Помощь Украине

Правительство США намерено предоставить Украине $255 млн. "США помогут укрепить способность Украины противостоять российской агрессии. Финансирование позволит ускорить реформы по борьбе с коррупцией, повысить прозрачность и подотчетность, в том числе путем расширения инициатив в области электронного правительства, продвигать институциональные реформы <...>, поддержать энергетическую безопасность путем реформирования национальной нефтегазовой компании Украины и повысить энергоэффективность, внести свой вклад в усилия по восстановлению и оказать поддержку Специальной мониторинговой миссии (СММ) Организации по сотрудничеству в области безопасности в Европе (ОБСЕ)", - говорится в предложениях.

При этом Грузия может получить $88 млн, Молдавия - $47,9 млн, страны и территории Западных Балкан - $106,2 млн, страны Центральной Азии - $32,9 млн.

Военная помощь

Кроме того, отмечается в документе, по линии военного обучения и подготовки, которая также представлена в проекте бюджета Госдепартамента, страны Европы и Евразии получат $26,9 млн на "укрепление региональной безопасности, оперативную совместимость с ВС США, НАТО и Европы, а также на помощь в деле противостояния российской агрессии". "В число приоритетных получателей входят Болгария, Грузия, Польша, Румыния, Турция и Украина", - уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

В рамках программы оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам страны Европы и Евразии могут получить $299 млн на "противодействие российскому влиянию и агрессии путем укрепления способности союзников и партнеров осуществлять суверенитет и обеспечивать собственную оборону посредством улучшения оперативной совместимости с НАТО".

Правительственное Агентство по глобальным средствам массовой информации, которое контролирует такие вещательные организации, как "Голос Америки", "Радио Свобода / Свободная Европа", может получить $810 млн (по сравнению с нынешним годом финансирование не изменилось).

Всего же бюджет Госдепартамента должен составить $58,5 млрд, что на $5,5 млрд больше по сравнению с бюджетом текущего финансового года.

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах администрации. Законодатели сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.