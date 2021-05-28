Президент Ирана поздравил Асада с победой на выборах главы государства в Сирии

ТЕГЕРАН, 28 мая. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани поздравил Башара Асада с победой на президентских выборах в Сирии. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба иранского политика.

"Искренне поздравляю вас с успешным проведением выборов и повторным избранием в качестве президента Сирии", - цитирует пресс-служба поздравительное послание Роухани. Иранский политик выразил надежду, что "на новом этапе политической жизни в Сирии" произойдет "расширение сотрудничества двух государств".

Ранее в пятницу с победой на президентских выборах в Сирии Асада поздравил МИД Ирана.

В четверг председатель Народного совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил, что победу на выборах президента арабской республики, которые прошли 26 мая, одержал Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей. Срок президентских полномочий, согласно конституции 2012 года, составляет семь лет. Предыдущие выборы состоялись в 2014 году, на них Асад получил поддержку 88,7% избирателей.

Действующий глава государства сменил в 2000 году на посту своего отца - Хафеза Асада, правившего в стране "железной рукой" на протяжении трех десятилетий. В 2007 году Башар Асад был избран на второй президентский срок по итогам референдума и принес присягу перед депутатами Народного совета. Асад является генеральным секретарем Партии арабского социалистического возрождения, которая находится у власти в Дамаске с 1963 года.