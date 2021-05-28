Россиянина Александра Жукова признали в США виновным в мошенничестве в интернете

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Россиянин Александр Жуков признан в США виновным в мошенничестве в интернете. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на решение жюри присяжных в суде в нью-йоркском районе Бруклин.

Агентство не уточняет, когда состоится вынесение приговора и какое наказание грозит россиянину, который настаивает на том, что не совершал противоправных действий. Как утверждала сторона обвинения, Жуков вместе с другими лицами создавали иллюзию того, что на платной основе обеспечивают просмотр рекламных объявлений в интернете настоящими людьми. По мнению прокуратуры, в действительности же просмотры рекламы росли за счет ботов. Таким образом обвиняемые якобы "получали мошенническим путем прибыль за рекламу в интернете".

Как отмечает Bloomberg, Жуков в ходе судебных слушаний указывал на то, что не вводил клиентов в заблуждение. По его словам, он не стремился скрыть тот факт, что просмотры рекламы осуществлялись за счет активности ботов, и лишь удовлетворял требования заказчиков, которые стремились повысить количество просмотров рекламных объявлений на своих сайтах.

Россиянин Александр Жуков был задержан в ноябре 2018 года в Болгарии на основе запроса США. Прокуратура Восточного округа американского штата Нью-Йорк предъявила ему, а также еще пятерым россиянам - Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву - обвинения в мошенничестве в интернете. Кроме того, обвинения были предъявлены двум гражданам Казахстана - Евгению Тимченко и Сергею Овсянникову. В январе 2019 года Жуков был экстрадирован в США.