Президент Литвы считает, что Западу следует сохранять давление на Россию

ВИЛЬНЮС, 28 мая. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Западу следует ввести санкции в отношении Белоруссии в связи с инцидентом с посадкой 23 мая в Минске самолета авиакомпании Ryanair и продолжать оказывать давление на Россию. Такое мнение он высказал в пятницу в интервью телекомпании CNN .

"Мы должны сохранять давление не только на Белоруссию, но и на Россию, так как она в большинстве случаев поддерживает этот режим, зависящий от России как финансово, так и энергетически", - сказал президент Литвы.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже в белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.