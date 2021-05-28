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Движение судов через пролив Босфор полностью восстановили после инцидента с танкером

Предварительной причиной аварии называют поломку двигателя
© AP Photo/Emrah Gurel, архив

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Движение судов через пролив Босфор полностью восстановлено в пятницу после инцидента с танкером "Рава". Об этом сообщил ТАСС представитель Главного управления береговой безопасности Турции.

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"Движение судов через Босфор восстановлено после окончания всех необходимых работ", - сказал собеседник агентства.

В Главном управлении береговой безопасности Турции ранее сообщили, что инцидент произошел с судном "Рава". Согласно данным портала Vessel finder, идущий под флагом Хорватии танкер следовал по маршруту Новороссийск - Картахена. Танкер был позднее отбуксирован к месту якорной стоянки. Предварительной причиной аварии называют поломку двигателя.

Между тем инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина сообщила ТАСС, что, по предварительным данным, среди членов экипажа танкера "Рава" россиян не было.

 

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