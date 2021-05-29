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Конституционный суд Мали объявил полковника Гоиту временным президентом страны

Он будет выполнять свои обязанности "для руководства переходным процессом в стране до момента его завершения"
Ассими Гоита AP Photo
Описание
Ассими Гоита
© AP Photo

ТАСС, 29 мая. Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на постановление суда.

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Согласно документу, полковник Гоита будет выполнять обязанности "временного президента для руководства переходным процессом в стране до момента его завершения".

18 августа 2020 года в Мали произошел военный переворот. Временным президентом 21 сентября был избран бывший министр обороны полковник в отставке Ба Ндао, а лидер переворота Ассими Гоита стал вице-президентом.

24 мая нынешнего года временный президент Ба Ндао и временный премьер-министр Моктар Уан были задержаны военными, а вице-президент Ассими Гоита сообщил, что лишил президента и премьера полномочий по причине нарушения ими принятой в августе хартии переходного периода, которая временно заменила конституцию. В минувшую среду военные объявили, что Ба Ндао и Моктар Уан подали в отставку и покинули свои посты. Несколько часов спустя Гоита заявил, что взял на себя функции главы государства.

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