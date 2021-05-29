Разведчики США запросили на свою деятельность $62,3 млрд в 2022 финансовом году

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Американские разведчики рассчитывают получить от Конгресса США на свою деятельность $62,3 млрд в 2022 финансовом году, который начнется 1 октября текущего года. Об этом сообщил в пятницу аппарат директора Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс.

"Общая сумма, запрошенная на реализацию Национальной разведывательной программы (National Intelligence Program, NIP) в 2022 финансовом году, составляет $62,3 млрд", - отмечается в распространенном сообщении.

Закон, принятый в 2007 году, обязывает директора нацразведки раскрывать только общую сумму запрошенных или выделенных средств. "Помимо этой цифры, никакие другие, касающиеся засекреченной в настоящее время информации о бюджете Национальной разведывательной программы, не будут обнародованы", - пояснил аппарат директора нацразведки.

В NIP не включаются затраты на разведку по линии Пентагона, которые в 2021 году достигли $23,1 млрд.

Согласно данным аппарата директора нацразведки, совокупные расходы всех разведывательных ведомств США, включая Разведывательное управление Минобороны, составили в 2020 финансовом году $85,8 млрд, в 2019 году - $81,7 млрд, в 2010 году - 80,1 млрд, в 2007 году - 63,5 млрд.

Хейнс, вступившая в должность 21 января, координирует работу 17 разведведомств страны. Этот пост был создан в 2005 году в рамках реформы спецслужб после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года.