Байден заявил о вере Си Цзиньпина в то, что Китай сможет "обладать Америкой до 3035 года"

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин якобы считает, что Китай сможет "обладать Америкой до 3035 года". Такое мнение высказал в пятницу президент США Джо Байден, выступая перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния.

"Мы находимся в сражении между демократиями и автократиями. Чем сложнее становится мир, тем труднее демократическим странам объединиться и прийти к консенсусу. Я провел больше времени с председателем КНР Си Цзиньпином, чем любой другой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним лишь переводчиком, 70 тыс. миль (112,6 тыс. км) проехали [вместе] в Китае и здесь. Он твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения", - утверждал Байден. Он не пояснил своих слов.

Глава государства, видимо, оговорился. По мнению телеканала Fox News, американский лидер говорил о том, что Китай якобы "будет владеть Америкой" в 2035 году.

Белый дом пока не ответил на просьбу корреспондента ТАСС пояснить слова руководителя вашингтонской администрации.