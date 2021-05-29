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Спецслужбы США пока ни с кем не связывают данные о новых кибератаках

Речь идет об атаках в отношении правительственных структур
Здание ФБР в Вашингтоне AP Photo/Carolyn Kaster
Описание
Здание ФБР в Вашингтоне
© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) предпринимают меры в связи с данными о фишинговой атаке в отношении правительственных структур, но пока не связывают эти действия с какими-либо игроками. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении CISA.

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"ФБР и CISA принимают меры в связи с фишинговой атакой в отношении правительственных, межправительственных и неправительственных организаций. Мы подтверждаем сообщения из открытых источников, приписывающие деятельность [группе] APT29, также известной как Nobelium, - отмечается в тексте. - Вместе с тем мы расследуем эту деятельность и не связываем ее на данный момент с какими-либо злоумышленниками".

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