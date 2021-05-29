США вместе с ЕС разрабатывают санкции против белорусских чиновников

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместе с ЕС, другими партнерами и союзниками разрабатывают санкции в отношении белорусских чиновников, имеющих отношение, по мнению Вашингтона, к инциденту с самолетом компании Ryanair. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"США в координации с ЕС, другими партнерами и союзниками разрабатывают санкционный список в отношении ключевых представителей [белорусских властей], связанных с продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", - отмечается в тексте.