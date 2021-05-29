В Китае считают, что встреча Путина с Байденом не скажется на партнерстве Москвы и Пекина

ПЕКИН, 29 мая. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Запланированная встреча между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом не поколеблет политический курс Москвы по отношению к Пекину и не отразится на китайско-российских отношениях всеобъемлющего партнерства. Такую точку зрения высказала корреспонденту ТАСС в субботу ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая (CCIEE) Чэнь Вэньлин.

"Я считаю, что предстоящая встреча между лидерами РФ и Соединенных Штатов - это важное событие, которое положительно отразится на ситуации в мире", - сказала она, отметив, что Россия и Китай "придерживаются сходных позиций по ключевым международным вопросам".

Как полагает эксперт, возможные попытки Вашингтона изменить ситуацию и повлиять на Москву не приведут к каким-либо изменениям в стратегической линии российского руководства. "Президент России - опытный политик, он не будет внезапно менять курс под давлением США", - указала Чэнь Вэньлин.

По ее словам, Китай и РФ не только обеспечивают мир и стабильность на международной арене, но и способствуют восстановлению глобальной экономики от негативных последствий пандемии. "У наших стран большое пространство для взаимодействия по многим направлениям", - подытожила Чэнь Вэньлин, отметив "крепкое и нерушимое стратегическое партнерство" Москвы и Пекина.