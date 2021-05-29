El Pais: Испания отказалась от участия в маневрах США в Африке из-за Западной Сахары

МАДРИД, 29 мая. /ТАСС/. Испания отказалась от участия в крупных военных маневрах African Lion 2021, которые организуют США, из-за статуса Западной Сахары. Об этом сообщила в субботу газета El Pais.

По информации правительственных источников издания, учения пройдут с 7 по 18 июня в Марокко, Тунисе и Сенегале. Минобороны Испании отклонило приглашение для участия в маневрах Африканского командования ВС США (АФРИКОМ), аргументируя это корректировкой бюджета. В свою очередь, как уточняет газета, основная причина отказа заключается в том, что часть учений будет впервые проходить в Западной Сахаре. "Отправка туда испанских солдат узаконила бы марокканскую оккупацию бывшей колонии [пиренейского королевства]", указывает El Pais.

Ожидается, что в маневрах, которые организует АФРИКОМ в сотрудничестве с Марокко, примут участие около 7,8 тыс. военных из девяти стран. ВС Испании ранее участвовали в этих учениях, которые направлены на улучшение взаимодействия западных и африканских солдат в борьбе против террористической угрозы. В этом году власти Испании также решили не направлять на African Lion 2021 наблюдателей, как сделали другие 20 государств.

Многолетний конфликт

Ситуация в Западной Сахаре остается предметом международного спора на протяжении нескольких десятилетий. Независимости региона добивается созданный в середине 1970-х Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить этот спор пока никак не удается во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.

Экс-президент США Дональд Трамп сообщил 10 декабря 2020 года, что подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Как уточнил Белый дом, Соединенные Штаты признают суверенитет Марокко над всей территорией Западной Сахары.