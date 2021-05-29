Зеленский предложил обязать украинских чиновников декларировать обмен валюты от $4 тыс.

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести для украинских чиновников и членов их семей обязательное декларирование операций по обмену валюты на сумму более 50 прожиточных минимумов. Как сообщили в субботу в офисе главы государства, соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

"Зеленский отмечает необходимость обязательного декларирования операций по покупке и продаже иностранной валюты для субъектов декларирования (чиновников - прим. ТАСС) или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов", - говорится в сообщении. Глава государства обратился к председателю правительства с требованием в кратчайшие сроки подготовить поправки в закон "О предотвращении коррупции". Согласно бюджету Украины на 2021 год, показатель прожиточного минимума составляет 2 189 гривен ($79,51) с 1 января по 30 июня, 2 294 гривен ($83,33) с 1 июля по 30 ноября и 2 393 гривен ($86,92) с 1 декабря.

Президент также считает, что в этом законе необходимо уточнить срок, в течение которого в отношении чиновников "не будут действовать ограничения по прекращению предпринимательской деятельности или прекращению его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний". Кроме того, считает он, необходимо вернуть норму об обязательной передачи в управление другим лицам принадлежащие им предприятия в 30-дневный срок.

Парламент Украины 4 декабря 2020 года принял закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников на Украине, которая до этого была фактически отменена Конституционным судом страны.