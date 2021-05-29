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Задержанный Индонезией в январе иранский танкер освободили

Судно выполнит ранее запланированный маршрут, после чего вернется в Иран

ТЕГЕРАН, 29 мая. /ТАСС/. Иранский танкер, задержанный в январе береговой охраной Индонезии, освобожден и продолжит маршрут. Об этом сообщает в субботу агентство Shana.

Отмечается, что освобождения судна удалось добиться при поддержке Министерства иностранных дел Ирана. Танкер вместе с командой оставался задержанным 125 дней.

Судно выполнит ранее запланированный маршрут, после чего вернется в Иран.

Береговая охрана Индонезии 24 января задержала два танкера под флагами Ирана и Панамы. Сообщалось, что причиной задержания стала незаконная транспортировка нефти.

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