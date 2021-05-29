Власти Афганистана разработали всеобъемлющий план урегулирования с талибами

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Афганистана выработало всеобъемлющий план по вопросам мирного урегулирования с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в интервью ТАСС заявил посол Афганистана в РФ Саид Тайеб Джавад.

"Да, у нас есть всеобъемлющий план по установлению мира, однако мира следует достигать всегда на основе компромисса обеих сторон, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Мир - это всегда достижение компромиссов, принятие позиции другой стороны".

Посол также рассказал, по каким вопросам правительство Афганистана не готово к компромиссу. "Мы не пойдем на компромисс по фундаментальным, базовым правам афганских граждан - на выборы, на участие в политическом процессе. Для женщин - получать образование и иметь равные права с мужчинами", - пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что все в Афганистане устали от войны и кровопролития. "Поэтому каждый готов пойти на приемлемые жертвы в надежде, что эти жертвы приведут к долгосрочному и справедливому миру, - добавил Джавад. - Я думаю, что афганский народ продемонстрировал, что готов принять "Талибан" в качестве части правительства, части политического процесса Афганистана".

Он подчеркнул, что талибы "должны иметь один голос наряду со многими другими афганцами", но они не должны принуждать всех афганцев жить лишь по их правилам. "У них есть права - если они хотят жить так, как они хотят - это совершенно нормально, это их выбор. Но они [талибы] не должны принуждать остальное население подчиняться их воле и жить по их деспотическим правилам", - заключил посол.