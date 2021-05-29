Опрос: партия Пашиняна лидирует в предвыборной гонке в Армении

ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. Политический альянс "Мой шаг", образованный на основе партии и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор", в преддверии парламентских выборов лидирует в опросах общественного мнения, с небольшим отрывом опережая главного конкурента - блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна. Это следует из отчета партнера социологической службы Gallup компании MPG.

"Если бы выборы прошли завтра, то согласно проведенному опросу, 22,9% отдали бы голоса партии "Мой шаг", 17,5% готовы выбрать блок "Армения" и 3,8% предпочтут партию "Процветающая Армения". Ереван и крупные областные города поддерживают блок "Армения", в селах же зеркальная ситуация - большинство за партию "Мой шаг", - уточнил в субботу глава MPG Арам Навасардян.

На фоне политического кризиса, который начался в Армении в ноябре прошлого года, председатель правительства и главы представленных в парламенте партий договорились о проведении внеочередных выборов. 10 мая на специальном заседании депутаты соблюли необходимые формальности, чтобы роспуск парламента стал юридически возможным. После этого президент Армении Армен Саркисян назначил дату внеочередных выборов на 20 июня. Пашинян и члены его правительства до выборов остаются в статусе исполняющих обязанности.

Одним из главных соперников Пашиняна на выборах будет, по мнению экспертов, бывший президент страны Роберт Кочарян, который создал блок "Армения" вместе с главами партий "Дашнакцутюн" и "Возрождающаяся Армения" Ишханом Сагателяном и Ваге Акопяном. Также в выборах будет участвовать Республиканская партия экс-президента Сержа Саргсяна, которая теперь создала блок с партией бывшего главы Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна "Родина". Парламентская оппозиция - партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения" - также заявила об участии в выборах без вхождения в какие-либо блоки.