МИД Литвы утверждает, что Россия отказалась выдать визу новому атташе по культуре

ВИЛЬНЮС, 29 мая. /ТАСС/. Россия отказала в выдаче визы вновь назначенному атташе по культуре при посольстве Литвы в Москве Римантасу Винграсу, утверждает МИД республики.

"В рамках обычных процедур по выдаче виз Российская Федерация отказалась выдать въездной документ назначенному атташе по культуре", - говорится в сообщении МИД, опубликованном в субботу на его сайте. У Литвы теперь, как отметило ведомство, нет в РФ ни одного атташе по культуре.

Как в четверг сообщило Минкультуры Литвы, Вильнюс намерен сократить две ставки атташе по культуре в представительствах в РФ. Соответствующее предложение ведомство передает на рассмотрение правительства. Как утверждал министр культуры Симонас Кайрис, сеть атташе по культуре в диппредставительствах Литвы не является эффективной, поэтому в рамках ее перераспределения решено отказаться от такой должности в Калининграде и от должности атташе по культурному наследию при посольстве в Москве, оставив лишь одну штатную единицу, которую должен был занять Винграс.