Власти Испании разрешат с 7 июня круизным лайнерам заходить в порты страны

МАДРИД, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Испании разрешит с 7 июня международным круизным лайнерам заходить в порты пиренейского королевства. Об этом говорится в указе, опубликованном в субботу в официальном правительственном вестнике.

Таким образом, будет снят запрет на заход в порты Испании для этого типа судов, который действовал с 23 июня прошлого года из-за пандемии нового коронавируса. Как говорится в декрете, данное решение принято на фоне улучшения эпидемической ситуации в европейских странах, откуда прибывают большинство пассажиров международных круизных лайнеров с остановками в испанских портах, а также "в связи с увеличением охвата вакцинации".

21 мая председатель правительства Испании Педро Санчес объявил, что с 7 июня королевство смогут посещать туристы из всех стран, привитые от коронавируса препаратами, которые были одобрены Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 3,66 млн случаев заражения, свыше 79,9 тыс. пациентов умерли. В конце октября прошлого года правительство Испании ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая текущего года. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.