Руанда приняла признание Франции ответственности за геноцид в стране

ПРЕТОРИЯ, 29 мая. /ТАСС/. Руанда принимает признание президента Франции Эмманюэля Макрона, что Париж несет долю ответственности за геноцид в этом африканском государстве в 1994 году. Об этом заявил в опубликованном в субботу Agence France-Presse (AFP) интервью президент Руанды Поль Кагаме.

"Это большой шаг, мы должны его принять", - отметил он.

Макрон в ходе визита в Руанду заявил в четверг, что Франция несет долю ответственности за то, что не смогла предотвратить геноцид, однако не была его соучастницей. Французская сторона, отмечает AFP, не принесла извинений, на что надеялись семьи погибших во время этих событий.

Кагаме, в свою очередь, выделил заявление французского президента о том, что ни один человек, подозреваемый в преступлениях геноцида, не сможет избежать суда.

О геноциде

Геноцид в Руанде в 1994 году стал следствием прихода к власти временного правительства, состоящего в основном из представителей народности хуту. Он был направлен против этнического меньшинства - народности тутси, а также против представителей хуту, придерживавшихся умеренных политических взглядов. Менее чем за год в столкновениях между племенами хуту и тутси, по данным ООН, погибли около 800 тыс. человек.

Накануне геноцида Франция оказывала помощь правительству Жювеналя Хабиаримана, занимаясь среди прочего подготовкой структур, которые затем участвовали в массовых убийствах тутси. В частности, им поставлялось оружие.

Потерпев поражение и опасаясь судебного преследования, значительная часть бывших военных и правительственных чиновников, ответственных за геноцид, бежала из Руанды со своими семьями в соседние страны, в первую очередь на восток Демократической Республики Конго (ДРК). Там ими были созданы вооруженные группировки хуту, добивающиеся свержения правительства Кагаме.

В 1994 году в Танзании под эгидой ООН для уголовного преследования лиц, ответственных за преступления на территории Руанды, был создан Международный трибунал по Руанде, который просуществовал до 31 декабря 2015 года. За время работы трибунал рассмотрел дела 93 обвиняемых, в числе которых были государственные и политические деятели, офицеры силовых структур, религиозные и общественные лидеры. Ему на смену пришел Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, в компетенцию которого входят и дела, связанные с геноцидом в Руанде.

В самой Руанде действует закон, согласно которому за отрицание геноцида против тутси грозят значительные тюремные сроки.