Главы МИД арабских государств проведут консультативное совещание в Дохе 8 июня

КАИР, 29 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел арабских государств проведут консультативное совещание в Дохе 8 июня. Об этом сообщил в субботу помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки.

По его словам, "сессия Совета Лиги на уровне глав МИД пройдет под председательством Катара" и будет нацелена на "повышение темпов и интенсивности консультаций по вопросам, представляющим общий интерес, в первую очередь политическим".

Катарская столица принимает у себя межарабскую встречу впервые за несколько лет. Конфликт в отношениях с арабскими странами негативно сказался и на участии Катара в ежегодно проводимых саммитах ЛАГ - он был представлен либо на уровне постпреда, либо, как это произошло в 2019 году, эмир досрочно прерывал свое участие во встрече на высшем уровне.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Дохой, обвинив ее в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны закрыли воздушное пространство для катарской авиации. Позднее "квартет" предъявил Дохе список условий, потребовав понижения уровня дипломатических отношений с Ираном, прекращения всех отношений с террористическими группами, в первую очередь с запрещенными в Египте "Братьями-мусульманами" (организация запрещена в РФ), прекращения контактов с политической оппозицией этих стран, закрытия телеканала Al Jazeera, прекращения военного сотрудничества с Турцией и ликвидации турецкой военной базы в Катаре. В Дохе посчитали эти условия невыполнимыми и призвали их пересмотреть.

В январе этого года аравийские монархии и Египет подписали на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в саудовском городе Эль-Уля соглашение о прекращении всех разногласий с Катаром, восстановлении с ним полноценных дипломатических отношений, а также о снятии транспортной блокады.