Испытания противоракет SM-6 системы Aegis в США завершились неудачей

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Испытания американских противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis для перехвата баллистических ракет на конечном участке полета завершились в субботу в США неудачей. Об этом говорится в распространенном заявлении Агентства по ПРО Минобороны США.

В нем отмечается, что ВМС страны вместе с агентством "провели 29 мая 2021 года <...> испытания системы вооружения Aegis".

"Цель испытания заключалась в демонстрации возможностей корабля с системой ПРО Aegis обнаруживать, отслеживать, перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет Standard Missile 6 [SM-6] Dual II. Однако перехват не был выполнен", - отмечается в заявлении.

Власти приступили к проверке, в рамках которой тщательно проанализируют результаты испытаний, чтобы определить причину "проблем, которые, возможно, препятствовали успешному перехвату".

В настоящее время Агентство по ПРО и ВМС США закупают более совершенные противоракеты SM-6. Они созданы на основе варианта SM-2 и могут применяться при выполнении задач как ПВО, так и ПРО.