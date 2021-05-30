Хафтар пригрозил войной в Ливии при отсутствии политического урегулирования

КАИР, 30 мая. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар пригрозил новой войной в Ливии, если не будет достигнуто политическое урегулирование в стране и не будут проведены выборы. Об этом он заявил в субботу на военном параде на базе Бенина в Бенгази, организованном по случаю седьмой годовщины начала операции "Достоинство", которую хафтаровцы вели с целью ликвидации террористических группировок.

"Мы без колебаний снова пойдем в бой, чтобы установить мир силой, если согласованное политическое урегулирование не будет достигнуто, - сказал он. - Пришло время для примирения и терпимости с целью построения новой Ливии - Ливии добра и мира, Ливии безопасности". По словам фельдмаршала, его армия была близка к "освобождению Триполи", но мир "бросился останавливать наступление". Все международные конференции во главе с берлинской были лишь последствием того, что ЛНА решила направить свои силы в сторону столицы и окружила ее, отметил Хафтар.

В параде приняли участие части сухопутных войск, ВМФ, ВВС, ПВО, пограничной службы, спецназ и десантники. Как заверил официальный представитель армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари, "военный парад не нацелен против кого-либо".

В Ливии до недавнего времени параллельно существовали два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользовавшееся поддержкой Ливийской национальной армии и парламента временное правительство на востоке страны. Вооруженные формирования враждующих сторон с 2014 года вели затяжные бои, а весной 2019 года Хафтар, ставка которого находится в Бенгази, развернул наступление на столицу. ПНС в ответ мобилизовало своих сторонников, в том числе наиболее боеспособные мисуратские бригады.

В феврале после начавшихся еще в прошлом году по различным трекам переговоров Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии премьер-министра единого правительства Ливии Абдель Хамида Дбейбу и трех членов президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта. Их главной задачей станет объединение разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря. Власти заявляют о приверженности проведению выборов четко в запланированные сроки.

Еще в начале этого года Хафтар неоднократно предупреждал, что условия соглашения от 23 октября о прекращении огня между противоборствующими сторонами фактически не выполняются.