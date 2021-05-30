В США осужденный за шпионаж в пользу России экс-спецназовец оспорил приговор

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Отставной американский спецназовец Питер Рафаэль Дзибински Деббинс, приговоренный к более чем 15 годам тюремного заключения за шпионаж в пользу РФ, подал апелляцию, а также безуспешно попытался отменить признание своей вины. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в электронную базу федерального суда Восточного округа американского штата Вирджиния.

Деббинс 14 мая был приговорен к указанному сроку тюремного заключения за то, что он якобы "вступил в сговор с сотрудниками российской разведки с целью предоставления им данных, касающихся национальной безопасности США". Деббинс признал вину в ноябре 2020 года. Он якобы передавал указанные сведения с декабря 1996 года по январь 2011 года.

На этой неделе Деббинс направил написанное от руки ходатайство. Он попросил суд не учитывать свое сделанное в ноябре 2020 года признание, не пояснив, почему принял такое решение. Он также уведомил суд о том, что пытается оспорить вынесенный ему приговор. Деббинс обратился в апелляционный суд четвертого округа США.

В ответном ходатайстве представители прокуратуры заострили внимание на том, что по закону Деббинс после вынесения приговора уже не имеет права отказываться от своего признания вины. После этого адвокат отставного спецназовца Дэвид Беновиц сообщил, что его клиент отказывается от требований отменить это признание.

Деббинс служил в специальном подразделении американских сухопутных сил, известном как "зеленые береты". Он был арестован в августе 2020 года. По версии следствия, Деббинс был завербован в 1996 году, когда прибыл в Челябинск в рамках образовательной программы.

На действительной службе в рядах ВС США Деббинс находился с 1998 по 2005 годы. В 2003 году он был направлен в Германию, а позднее - в Азербайджан. С 1996 года у него был доступ к секретной информации, а в августе 2004 года он получил разрешение на доступ к данным под грифом "совершенно секретно". До 2010 года Деббинс числился в резерве.