Bloomberg: страны ЕС предложили США выступить с совместным заявлением против России

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Представители стран Евросоюза (ЕС) предложили администрации США выступить с совместным заявлением о намерении придерживаться единого подхода к России, а также противодействовать действиям российской стороны, которые они считают враждебными. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg .

Журналисты ознакомились с проектом указанного документа. По сведениям агентства, представители ЕС ранее на этой неделе предложили Вашингтону выступить с данным совместным заявлением на саммите лидеров стран Евросоюза и США. Он, как планируется, пройдет 15 июня в Брюсселе. Как напоминает агентство, на 16 июня в Женеве запланирована встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В проекте заявления говорится: "Мы едины в принципиальном подходе к России и будем давать решительный ответ на ее периодическое негативное поведение и враждебные действия". "Мы будем поддерживать тесные консультации и сотрудничество по всему спектру общих вызовов и возможностей в рамках нашего всестороннего подхода к Китаю", - приводит агентство другую выдержку из документа.

В нем отмечается, что ЕС и США "могут оставить позади споры о торговле", которые имели место, в частности, во время правления предыдущего американского президенты Дональда Трампа, а также активизировать сотрудничество в сфере предотвращения изменения климата. Страны ЕС предлагают США заявить об "объединении сил для предотвращения конфликтов и их мирного урегулирования, укрепления власти закона и международного права, защиты прав человек". Кроме того, в документе говорится, что саммит в Брюсселе позволит ЕС и США "укрепить международные институты и сотрудничество в сфере внешней политики и безопасности".

Агентство отмечает, что работа над текстом продолжается, формулировки могут быть изменены. По оценкам Bloomberg, стороны на саммите, в частности, могут объявить об активизации экономического сотрудничества и выступить с критикой в отношении России.