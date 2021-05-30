Около 2 тыс. человек собрались в центре Вашингтона, требуя ввести санкции против Израиля

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Около 2 тыс. человек из более 100 организаций США собрались в субботу в центре американской столицы на Национальный марш за Палестину, сообщили корреспонденту ТАСС организаторы массовой демонстрации, проходившей у мемориала Линкольна.
"Нас сейчас порядка 2 тыс. человек из более 100 американских организаций. Все мы выступаем за введение санкций против Израиля из-за боевых действий против Палестины. Мы выступаем за свободу Палестине. Если бы не пасмурная погода, то, мне кажется, пришло бы больше протестующих", - отметил представитель проводившей митинг организации Американские мусульмане за Палестину. Ранее она распространила электронную петицию, которую подписали уже около 8 тыс. пользователей, с требованием к президенту США Джо Байдену объявить о санкциях в отношении Израиля.
Так, митингующие требовали ввести эмбарго на поставки оружия в еврейское государство, отменить соглашение о свободной торговле между США и Израилем, а также положить конец осуществляемой израильскими властями поселенческой деятельности. Выступавшие на импровизированной сцене у мемориала заявляли о том, что американский Конгресс должен на законодательном уровне прекратить поставлять вооружения еврейскому государству. Кроме того, они требовали привлечь власти Израиля к ответственности за их политику против палестинского народа.
Организаторы акции также сообщили, что в ней принимают участие и представители таких организаций, как "Еврейский голос за мир" и "Евреи за право палестинцев на возвращение".
Не только из Вашингтона
В демонстрации приняли участие американцы из многих штатов страны. Так, в Вашингтон прибыли жители города Кливленд (штат Огайо). "Мы с семьей приехали из Кливленда, чтобы выступить против того, что наши налоги идут на бомбежку Палестины. Байден должен прекратить поставлять Израилю средства на это", - рассказала Энн Тимер, которая держала в руках плакат с надписью "Кливленд за свободу Палестине!"
"Я из Бруклина и приехал сюда с женой и сыном, чтобы выразить свою поддержку борьбе палестинского народа за свободу и потребовать от властей привлечь Израиль к ответственности", - подчеркнул Шон Уилкинс, еще один из протестующих.
Демонстрация проходила на ступенях и возле мемориала Линкольна, к самому монументу 16-му президенту США организаторы не пускали митингующих. На ступенях были установлены ограждения, через которые к самому мемориалу могли подняться только те, кто не участвовал в акции протеста. У самого монумента и возле мемориала дежурили полицейские, демонстранты не провоцировали их.
Многие американцы приходили на митинг со своими маленькими детьми, которые размахивали палестинскими флагами и повторяли за своими родителями: "Свободу Палестине!" Большинство протестующих, по оценкам корреспондента, было без защитных масок, они не соблюдали рекомендации по социальному дистанцированию.