На Кипре началось голосование на выборах в парламент

НИКОСИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Голосование на выборах в однопалатный парламент Республики Кипр началось в 07:00 по местному времени (летнее кипрское время совпадает с московским) в воскресенье. Главный орган законодательной власти страны избирается на пятилетний срок.

На острове открылись 1 166 избирательных участков, из них 16 предназначены для избирателей, относящих себя к армянской общине, к маронитам и католикам латинского обряда. Каждая из этих общин выбирает одного депутата парламента, при этом многолетний представитель армянского сообщества Кипра в парламенте Варткез Махтесян избирается на безальтернативной основе.

Помимо этого, шесть участков открываются для кипрских избирателей в Греции. Они будут работать по такому же расписанию, как и на Кипре, то есть с 07:00 до 18:00 с интервалом между 12:00 и 13:00. Еще четыре участка откроются в Лондоне, у них будет несколько иное расписание работы: с 08:00 до 16:00 по британскому времени с перерывом с 12:00 до 12:30. С учетом двухчасовой разницы между Никосией и Лондоном голосование в Великобритании прекратится одновременно с голосованием на Кипре.

К работе на выборах на средиземноморском острове привлечены 7 800 человек, в том числе 2 100 сотрудников полиции. Ожидается, что результаты голосования станут известны уже вечером.

Формально в Палате представителей Кипра 80 мест, из которых 70% (56 мест) отводятся греко-кипрской общине острова, а остальные 30% (24 места) - турецкой общине. Однако последняя не принимает участия в выборах в парламент Республики Кипр с 1964 года, и эти 30% мест считаются вакантными. Поэтому борьба будет вестись за 56 мест. На них претендуют 658 кандидатов, среди которых 651 представляет 15 партий, движений или блоков политических сил, а остальные семь являются независимыми выдвиженцами. Около четверти от общего числа кандидатов (160 человек) - это женщины.

В Республике Кипр на данный момент зарегистрированы 557 589 избирателей. Эксперты прогнозируют высокий процент протестного голосования и низкую явку избирателей. Они также прочат победу правящей правоцентристской партии "Демократический сбор" с небольшим преимуществом над левоориентированной Прогрессивной партией трудового народа Кипра.