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Санкции в отношении России
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Спикер Европарламента призвал к ужесточению санкций против российских должностных лиц

При этом необходимо поддерживать тесный контакт с гражданским обществом, считает Давид Сассоли
Спикер Европейского парламента Давид Сассоли EPA-EFE/FRANCOIS LENOIR/POOL
Описание
Спикер Европейского парламента Давид Сассоли
© EPA-EFE/FRANCOIS LENOIR/POOL

БЕРЛИН, 30 мая. /ТАСС/. Спикер Европейского парламента Давид Сассоли считает, что антироссийские санкции нужно ужесточить. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в воскресенье в газетах немецкой редакционной группы Funke.

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"Мы должны ужесточить санкции против российских должностных лиц, но при этом поддерживать тесный контакт с населением, гражданским обществом, диссидентами, неправительственными организациями и независимыми СМИ", - сказал он.

Сассоли не уточнил, в связи с чем конкретно он требует новых ограничительных мер. Вопрос ему был задан в целом о проблемах, которые есть в отношениях ЕС и РФ.

Говоря о ситуации вокруг посаженного в минском аэропорту самолета авиакомпании Ryanair, европейский чиновник упомянул о "тесных связях" России и Белоруссии. По его версии, "можно полагать, что отношения [Минска и Москвы] и дальше будут укрепляться" на фоне давления ЕС на Белоруссию.

30 апреля МИД РФ опубликовал заявление, включающее список граждан государств - членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию России. В этот список из восьми человек вошел, в частности, Сассоли. Это решение Москвы стало ответом на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан.

Теги
БелоруссияРоссияСанкции в отношении РоссииСассоли, Давид
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