В Иране будут судить задержанного по подозрению в шпионаже гражданина Франции

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Дело гражданина Франции Бенжамана Бриера, задержанного в Иране в мае 2020 года по подозрению в шпионаже и "пропаганде против иранской политической системы", будет передано на рассмотрение Революционного суда. Об этом Agence France Press (AFP) сообщил в воскресенье адвокат Бриера Сейид Декхан.

"По окончании расследования прокуратура подтвердила обвинения, и прокурор готовит обвинительное заключение, после чего дело будет передано в Революционный суд для дальнейшего процесса", - сказал адвокат.

По сведениям AFP, гражданин Франции в настоящий момент находится в тюрьме города Мешхед на северо-востоке Ирана. Согласно данным адвоката, Бриер был задержан в связи с "фотографиями запрещенных территорий", которые он сделал с помощью беспилотного аппарата в природном парке в Иране. По словам родственников Бриера, он был арестован при пересечении иранской границы во время путешествия на фургоне.

В Иране шпионаж считается особо тяжким преступлением и карается смертной казнью, а за "пропаганду против политической системы" наказание может составлять от трех месяцев до одного года тюремного заключения.