Правозащитники сообщили, что Протасевич находится в СИЗО КГБ

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Задержанный в минском аэропорту оппозиционный блогер Роман Протасевич находится в СИЗО КГБ в Минске, родственники принесли ему первую передачу. Об этом сообщил в воскресенье незарегистрированный правозащитный центр "Весна" в Telegram -канале.

"Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, - говорится в сообщении. - Также известно, что от его сестры приняли первую передачу, но забрали из нее книгу".

27 мая Протасевича посещала адвокат Инесса Оленская, однако из-за подписки о неразглашении, которую она дала следствию, не может говорить, где он находится и в чем обвиняется.

Протасевич является основателем Telegram-канала NEXTA и главредом Telegram-канала "Беларусь головного мозга", которые признаны в Белоруссии экстремистскими. Он находился среди пассажиров рейса компании Ryanair, который 23 мая экстренно приземлился в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Блогер был задержан, так как внесен в список причастных к терроризму лиц в Белоруссии. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "Организация массовых беспорядков", ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ София Сапега.

Позже по белорусскому телевидению показали видео с блогером, он говорил, что дает признательные показания и с ним все в порядке. 19 государств, входящие в коалицию за свободу СМИ, подписали совместное заявление, в котором призвали власти Белоруссии освободить Протасевича.