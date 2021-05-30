Власти Израиля с 31 мая ограничивают выезд в Россию из-за коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля в воскресенье подтвердило, что с 31 мая вносит Россию и Аргентину в список стран, выезд в которые гражданам еврейского государства запрещен в связи с распространением коронавируса.

"Министерство здравоохранения сообщает, что с 31 мая 2021 года Аргентина и Россия включаются в список стран с максимальным риском [заражения коронавирусом]. Правила запрещают выезд граждан и жителей Израиля (за исключением особых случаев) в страны с максимальным риском", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.

В министерстве напомнили, что кроме Аргентины и РФ в "красном списке" "уже находятся Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция". "Разрешения на поездку в эти страны выдается только уполномоченной комиссией. Все пассажиры, включая переболевших ковидом и вакцинированных от ковид, возвращающиеся из этих стран [в Израиль], должны проходить карантин дома в соответствии с правилами министерства здравоохранения (на 14 дней или на 10 дней в случае двух отрицательных тестов на коронавирус - прим. ТАСС). Это распоряжение действует до 13 июня 2021 года и будет продлеваться по мере необходимости в зависимости от уровня заболеваемости ковидом в различных странах", - указали в пресс-службе.

Министерство здравоохранения также выпустило в воскресенье "предупреждение о серьезном риске [заражения ковидом для израильтян] при путешествиях на Сейшельские острова и Мальдивы, в Уругвай, Боливию, Непал, Парагвай, Чили, Колумбию, Коста-Рику и Тунис". Ведомство также сообщило, что "предостерегает от поездок в следующие страны и регионы: Индия, Африка, Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Багамы, Эстония, Эквадор, Болгария, Бельгия, Белоруссия, Грузия, Германия, Филиппины, Танзания, Греция, Латвия, Литва, Черногория, Египет, Кения, Хорватия и Руанда".

"Красный список" министерства

28 мая канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что срок действия ограничений на выезд граждан в страны из "красного списка" продлен до 13 июня, а с 31 мая в этот список будут включены Россия и Аргентина. С 3 мая Минзрав запретил гражданам еврейского государства выезд на Украину, а также в Турцию, Индию, Эфиопию, Бразилию, ЮАР и Мексику. Как сообщили тогда в совместном заявлении канцелярия премьер-министра и пресс-служба минздрава, такое решение было принято в целях предупреждения распространения мутаций коронавируса в Израиле. "Гражданам Израиля (кроме исключений) запрещен выезд в страны из "красного списка". Не имеющие гражданства Израиля смогут вылететь в эти страны [из Израиля] только на постоянное место жительства. Запрет на въезд в эти страны не распространяется на тех, кто находится в зоне аэропорта одной из этих стран менее 12 часов с момента приземления", - перечислила 30 апреля канцелярия премьера ограничения, действующие в отношении стран с повышенным риском.

Кабмин Израиля 16 марта разрешил возобновить прерванное с конца января 2021 года авиасообщение, но въезд в еврейское государство разрешен лишь гражданам страны, либо лицам, имеющим вид на жительство. С 7 марта власти Израиля разрешили въезд иностранцев в страну в исключительных случаях при наличии специального разрешения, с 8 апреля вакцинированным от ковида иностранцам разрешено посещать родственников в Израиле. 27 мая в рамках пилотной программы Минтуризма еврейского государства в страну прибыла первая за 14 месяцев организованная группа из 12 вакцинированных христианских паломников из США. В случае успеха в июне Израиль намерен принять до 20 групп по 5-30 туристов из "зеленого списка" стран и с вакцинами, которые одобрены Министерством здравоохранения Израиля.