Правозащитники сообщили, что россиянина задержали из-за роликов для белорусской оппозиции

"Адвокат парня Антон Гашинский разъяснил, что уголовное дело против Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции", - говорится в сообщении. При этом адвокату ничего неизвестно об этих роликах. В сообщении также отмечается, что адвокат начал заниматься делом 14 мая, но до сих пор не может попасть к своему подзащитному, он также не видел следователя и почти неделю не мог даже получить разрешение на посещение СИЗО КГБ.

Мать Дудникова, сообщили правозащитники, приехала его разыскивать в Минск из России. Она рассказала, что сын не участвовал в протестах, а в столицу Белоруссии перебрался к любимой девушке, с которой познакомился в 16 лет. По ее словам, так как у него красивый голос, то он стал озвучивать мультфильмы, игры и рекламные ролики.

20-летнего Дудникова задержали 5 мая в Минске, на съемной квартире провели обыск и поместили его в СИЗО КГБ. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы.