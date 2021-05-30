Агентство по ПРО США запросило $247,9 млн на противодействие гиперзвуковому оружию

ТАСС, 30 мая. Агентство по противоракетной обороне (ПРО) США запросило на 2022 финансовый год $247,9 млн на разработку средств защиты от гиперзвукового оружия, поскольку Россия и Китай заявили о достижениях в этой технологии. Об этом сообщил информационно-аналитический центр "Джейнс".

В Агентстве по ПРО заявили, что финансирование в основном будет направлено на проект создания противоракеты (ПР) для перехвата планирующих гиперзвуковых боевых блоков (ББ) GPI (Glide Phase Interceptor). Этот проект предусматривает "разработку эшелонированной оборонительной архитектуры для устранения региональных гиперзвуковых угроз из любой страны и применение датчиков для дальнего обнаружения, опознавания и сопровождения региональных и стратегических гиперзвуковых атакующих целей".

Согласно бюджетным документам Агентства по ПРО, это включает ускорение "разработки для оперативной демонстрации способности защиты на участке планирования региональных гиперзвуковых целей с использованием системы Aegis".

"На ПР для перехвата планирующих гиперзвуковых ББ предназначается большая часть из запрашиваемых $247,9 млн", - сказала директор по операциям Агентства по ПРО Мишель Аткинсон. Она добавила, что финансирование также включает проектирование и планирование для испытания целей в будущем.

ПР GPI ведет свое происхождение от проекта, который ранее назывался гиперзвуковой системой защиты от регионального оружия с планирующим участком полета боевого блока RGPWS (Regional Glide Phase Weapons System), которая, в свою очередь, предназначалась для развития бывшей системы оборонительного оружия для защиты от гиперзвуковых атакующих целей.

В расширенном заявлении Агентства по ПРО, выпущенном 12 апреля, изложены требования к концепциям прототипа ПР GPI с механизмом уничтожения кинетической энергией и ее интеграции с системой вооружения Aegis с вертикальной пусковой установкой (ВПУ) Mk 41. В Агентстве по ПРО заявили, что эта работа над прототипом завершится летными испытаниями с Тихоокеанского ракетного полигона на острове Кауаи (Гавайские острова).

Система Aegis уже имеет возможности для сопровождения, пуска по команде из удаленного центра, и перехвата. Специалисты Агентства по ПРО полагали, что ПР GPI может хорошо вписаться в эту конструкцию, сообщил 28 мая директор Агентства вице-адмирал Джон Хилл.

Планирующие гиперзвуковые летательные аппараты движутся со скоростью, соответствующую числу М=5 или быстрее, а также могут маневрировать, что представляет собой более сложную цель, чем баллистическая ракета, движущаяся по расчетной траектории. Способность обнаруживать и устанавливать радиолокационные контакты с маневрирующей целью на гиперзвуковой скорости само по себе является проблемой, и ее необходимо решить, прежде чем станет возможным перехват гиперзвуковой цели.