Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании главного редактора Hrodna.life

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Главный редактор новостного портала Hrodna.life Алексей Шота задержан в Гродно, сообщила в воскресенье Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

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"В Гродно задержан главный редактор "Hrodna.life" Алексей Шота. Задержание прошло около дома журналиста", - сказано в сообщении.

На сайте портала Hrodna.life уточняется, что к дому журналиста подъехал микроавтобус, в который его препроводили неизвестные лица.

Сообщается, что Шота работал ранее на белорусском портале tut.by, ряд сотрудников которого задержаны. В марте в Гродно суд рассматривал дело в отношении главного редактора Hrodna.life, его признали виновным в распространении экстремистских материалов и оштрафовали.