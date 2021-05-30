Партия Саакашвили приступила к работе в парламенте Грузии после семимесячного бойкота

ТБИЛИСИ, 30 мая. /ТАСС/. Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, приступает к работе в парламенте после семимесячного бойкота. Об этом в воскресенье заявил на брифинге председатель партии Ника Мелия после заседания ее политсовета.

"Мы будем бороться с ней [правящая партия "Грузинская мечта"] везде, будь то в зале заседаний парламента, в комитетских залах, в залах Верховного совета Аджарии, на площадях, на улицах, в селах, районах, горах, равнинах. Бидзина Иванишвили [основатель правящей партии] везде будет встречать сопротивление", - сказал Мелия.

Партия "Единое национальное движение" по итогам состоявшихся осенью 2020 года парламентских выборов получила 36 мандатов, с ноября прошлого года вместе с остальными оппозиционными партиями отказывалась признавать результаты голосования и бойкотировала работу законодательного органа. 23 февраля Мелию арестовали за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Арест главы партии еще больше усугубил политический кризис.

18 апреля глава Евросовета Шарль Мишель предложил политическим силам Грузии документ по выходу из тупика. Соглашение оказалось приемлемым для "Грузинской мечты", а также большей части оппозиционных партий, которые подписали его, прекратили бойкот и начали работать в парламенте. "Единое национальное движение", "Лейбористская партия" и партия "Европейская Грузия - движение за свободу" отказались его подписывать.

10 мая Мелия вышел на свободу после внесения за него залога Европейским фондом за демократию. Он провел ряд встреч со своими однопартийцами в регионах страны, встретился с Саакашвили в Киеве и принял решение о прекращении бойкота, однако документ Мишеля он по-прежнему отказывается подписывать.

Соглашение Мишеля

Документ главы Евросовета предполагает, что если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти, то в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы. Кроме того, предполагается амнистия всех, кто проходит по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Под нее подпадает и Мелия. В документе также говорится об освобождении сторонника оппозиции Георгия Руруа, задержанного в ноябре 2019 года за незаконное ношение огнестрельного оружия, которого президент Грузии Саломе Зурабишвили уже помиловала 27 апреля. Соглашение также предполагает проведение масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.